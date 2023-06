Juventus-Allegri, non ci sono novità. Attesa per il vertice

TORINO - Fermi qui. Fermi ad “Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all'organizzazione finanziaria della società". Con queste parole il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino nei giorni scorsi ha voluto ribadire la totale fiducia nei confronti del tecnico bianconero in vista della prossima stagione. Parole di conferma che hanno dato seguito a quelle di Allegri nel postpartita dell'ultima di campionato contro l'Udinese, parole di futuro: "La società pensa alla squadra. Io vado in vacanza e il 10 luglio riprenderò il lavoro".