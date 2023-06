Missori, l'obiettivo Juve che ha stupito Mourinho. La sua scheda

La Juventus sta lavorando sul mercato con il ds Manna alla ricerca di profili giovani e interessanti da poter inserire nella rosa e che possano essere anche futuribili. Nei giorni scorsi il direttore è stato, insieme al dg Calvo , a parlare con l'agente Busiello, collaboratore di Vigorelli, non per parlare del futuro di Zaniolo , ma per capire la situazione legata a Filippo Missori, uno dei giocatori seguiti per le fasce.

Il terzino della Roma è un classe 2004 ed è spesso convocato agli ordini di Mourinho in prima squadre, che lo ha già fatto esordire sia in campionato e sia in Europa. Un interesse che Manna vuole portare avanti siccome ha visto in lui doti importanti. Missori diventerebbe un perno della Juve Next Gen e avrebbe la possibilità di affacciarsi in prima squadra con Allegri.

Missori, il profilo

La Juventus lo sta tenendo d'occhio e l'ha osservato in queste stagioni da avversario, mettendolo nel taccuino assieme ad altri profili. Missori, infatti, gioca nella Primavera della Roma ormai in modo stabile da un paio d'anni. In giallorosso è arrivato all'età di 9 anni dalla Romulea e da qui si capisce il suo legame con il club. Tifoso sin da bambino ha coronato il sogno di arrivare fino alle porte della prima squadra e raccogliere gli applausi dell'Olimpico al momento del suo ingresso in campo nella sfida di Conference League contro lo Zoyra. Giocatore duttile e dotati di grandi capacità tecnice oltre che di corsa. Terzino in una difesa a quattro, nelle ultime stagioni sta giocando anche come quinto di destra nel centrocampo, ma secondo Piccareta, suo ex allenatore ai tempi dell'Under 17, può anche fare la mezz'ala vista la sua intelligenza tattica. Bravo nella propensione offensiva è uno dei prospetti più interessanti della Primavera giallorossa e non a caso Mourinho l'ha voluto con lui tra allenamenti e partite.