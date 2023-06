La Juve, la Conference, il ranking Uefa e il caso Osasuna: cosa succede

TORINO - Manifestata l’intenzione di archiviare ogni mira di Superlega, la Juventus è tornata ad aprire un canale di comunicazione fluido con la Uefa . All’ordine del giorno, nelle ultime settimane, la posizione del club bianconero in tema di giustizia, con il massimo organismo europeo del pallone che custodisce sulla scrivania un fascicolo aperto a dicembre per “potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fai play finanziario”.

L’indagine sulla presunta infrazione del settlement agreement stipulato lo scorso settembre, infatti, incombe sull’iscrizione alla prossima Conference League, palcoscenico cui la Juventus è stata costretta a ripiegare dopo il -10 incassato dalla giustizia sportiva italiana.Una conferma riguardo la comunicazione di parametri finanziari errati aprirebbe il campo a una possibile sanzione Uefa: si va dal richiamo all’ammenda, fino all’esclusione delle coppe per una o più stagioni. E proprio intorno a quest’ultimo scenario si stanno sviluppando le trattative a Nyon, con la delegazione bianconera che si è detta disposta a rinunciare all’imminente Conference in cambio dello stralcio del fascicolo. Il patteggiamento è in corso, il verdetto ancora non è arrivato.

Juve, senza Conference giù nel ranking

Il tentativo di accordo, però, potrebbe avere ripercussioni oltre la mancata partecipazione alla terza coppa europea, penitenza tutto sommato accettabile dalle parti della Continassa. Un anno di esclusione dal contesto internazionale, inevitabilmente, farebbe precipitare il ranking della Juventus, proprio nel momento storico in cui è stata lanciata la prima edizione del nuovo Mondiale per Club. L’appuntamento è stato fissato per il 2025 negli Stati Uniti e vedrà al via ben 12 rappresentanti del Vecchio Continente: le ultime quattro vincitrici della Champions e le restanti migliori otto per ranking nello stesso quadriennio, elenco in cui i bianconeri sono attualmente inclusi e da cui risulteranno verosimilmente estromessi tra dodici mesi.

A proposito di esclusioni, intanto, nella giornata di ieri l’Osasuna ha comunicato di aver ricevuto dalla Uefa il temuto “ban” che impedirà agli spagnoli di prender parte proprio alla prossima Conference, a causa di una squalifica maturata nel lontano 2013/2014. "Il club non condivide i criteri, ricorrerà in Commissione d’Appello e annuncia che si batterà legalmente, in tutti i modi, per difendere i propri diritti. I tribunali Uefa si sono confermati forti con i deboli e deboli con i forti", le parole di una durissima nota societaria. Che punta l’indice contro Ceferin e annuncia battaglia legale, forte dell’esito positivo dei ricorsi contro la Uefa con cui si è per lo più espresso - dal caso del Manchester City in poi - il Tas di Losanna negli anni.