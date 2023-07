Ranking Uefa, la top 20 del 21° secolo: dove sono la Juve e le italiane

Gioia, lacrime e delusioni: gli anni 2000 hanno regalato grandi emozioni nelle competizioni Uefa. Dalle vittorie delle squadre italiane come Inter e Milan a notti da dimenticare come quelle di Istanbul, che hanno riguardato entrambe a distanza di venti anni. Finali perse per uno scivolone, altre vinte da squadre a sorpresa, come il Porto di Mourinho. Fino ai tempi moderni del Barcellona di Guardiola e l'egemonia del Real Madrid.