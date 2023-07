Giuntoli-Juve, cronaca del primo giorno bianconero e i prossimi impegni

«Ottima»: essenziale, ma efficace, la risposta di Cristiano Giuntoli a chi gli ha chiesto quale impressione avesse riportato dal primo impatto con la Continassa. Ieri il direttore tecnico in pectore della Juventus (la firma al contratto quinquennale verrà posta nel fine settimana, tra venerdì e sabato) è sbarcato nel mondo Juventus dove, peraltro, era attesissimo (non come l’altro, di Cristiano, ma vabbè: epoche e storie agli antipodi) dopo i giorni di fibrillazione che ne hanno preceduto la risoluzione contrattuale con il Napoli.