Vlahovic e la Juve, l'indizio mercato svelato dal preparatore in Serbia?

TORINO - Non è ancora scattato il vero e proprio raduno, ma sono tanti i giocatori della Juventus che hanno deciso di riprendere il lavoro con anticipo. Pogba alla Continassa è il più determinato a tornare al meglio dopo i tanti infortuni patiti durante l'ultima annata a Torino, ma non è l'unico.

Altro giocatore bianconero in cerca di riscatto è Dusan Vlahovic, alla ricerca della migliore condizione anche lui dopo un ultimo anno che dal punto di vista fisico gli ha creato più di qualche problema. L'attaccante della Juventus è in Serbia per gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Torino e dai social sono arrivati importanti indizi per il futuro di Dusan: ecco perché.

Vlahovic, preparazione e indizi di mercato

Sul profilo Instagram di Uros Domazet, allenatore e preparatore individuale, è apparsa una storia del tecnico in compagnia proprio di Dusan Vlahovic. Segnale evidente che l'attaccante bianconero abbia già ripreso a fare sul serio in vista della prossima stagione e magari per raggiungere al meglio tra pochi giorni i compagni alla Continassa. Ma non è questo l'unico indizio. La foto pubblicata da Uros Domazet è stata accompagnata dall'inno della Juventus, un chiaro segnale per molti tifosi che Dusan non voglia muoversi da Torino.