Rovella, ritorno alla Juve e il messaggio social di Fagioli

La stagione 2023/24 per la Juventus è ufficialmente iniziata. I bianconeri hanno iniziato a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri : nonostante le tante voci di mercato, ultima quella di Lukaku , il focus resta sul campo.

Tra i bianconeri presenti anche Nicolò Rovella, rientrato alla Juve dopo la stagione in prestito al Monza dove ha collezionato 30 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite con un gol, il primo in Serie A, e due assist foniti.

Juve: Fagioli e il messaggio per Rovella

Felice per il suo ritorno l'altro Nicolò, ovvero Fagioli. Il centrocampista classe 2001, lo scorso anno diventato uno dei pilastri dei bianconeri, ha dedicato una storia Instagram al compagno di squadra e di reparto. Raffigurati loro due sotto forma di disegno, la scritta: "È tornato", con tanto di cuore annesso. Una story che Rovella ha repostato scrivendo: "Finalmente fratello", con altro cuore e due mani che si danno il pugno in segno di affiatamento. Resta da capire se Rovella rientrerà nei piani di Massimiliano Allegri o meno. Lo stesso Rovella, a fine stagione aveva parlato del suo ritorno alla Juventus oltre che dell'amicizia proprio con Fagioli. Le qualità sono dalla sua, il piacere di restare nel club anche: in attesa di comprendere quale sarà il suo futuro, Rovella si gode il bianconero, e la compagnia del suo amico Fagioli.