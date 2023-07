Kean: "Il tandem con Chiesa? Creiamo tanto. La Juve ha grandi obiettivi"

L'estremo difensore ha commentato così nel postpartita: "Iniziare bene è sempre positivo, siamo contenti. Siamo in fase di costruzione, ci vuole tempo. Abbiamo anche un nuovo mister, Francesco Magnanelli. Lavoriamo sull’uscita da dietro e per giocare palla a terra, oggi ci è riuscito molto bene. Chiesa è partito forte, per l'inizio della Serie A sarà al massimo della forza. Nello spogliatoio è il solito simpaticone, siamo tutti molto uniti".

Juve-Milan: le parole di Kean nel postpartita

Moise Kean, in campo per 59' - al suo posto è entrato Milik -, in zona mista ha commentato: "Era importante iniziare bene e mettere minuti nelle gambe, dobbiamo andare avanti così. Io mi faccio trovare pronto, riguardo tutte le partite per migliorare, poi decide il mister". Sui singoli: "Io e Weah ci siamo incontrati in Under 15 e da lì è nata un'amicizia. Può dare una grande mano. I nostri obiettivi devono essere sempre grandi. Chiesa è rientrato da un lungo infortunio, ci potrà dare una grande mano. Io non ho preferenze riguardo il modulo, ma con Fede mi trovo molto bene, creiamo molte occasioni da gol".