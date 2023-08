Allegri: "Soddisfatto di questa Juve. Difficilmente arriveranno rinforzi"

CESENA - " Sono molto contento della rosa che ho a disposizione . Difficilmente arriveranno giocatori nuovi, dobbiamo migliorare quelli nuovi. Sono sicuro che alcuni giocatori cresceranno molto. Di Chiesa sono molto contento, l'ho visto subito da come era arrivato a inizio ritiro. Sono molto contento anche di Vlahovic e di Yildiz . Sono molto contento di questo gruppo". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole pareggiata 0-0 contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha affrontato il temo mercato .

"Inizieremo la stagione con questo gruppo perché siamo coperti in tutti i ruoli. Poi la società è vigile su tutto e in questi ultimi giorni non si sa cosa succede. Quanto sono soddisfatto da uno a dieci? Diciamo che sono soddisfatto. Domenica inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti", prosegue Max Allegri.

