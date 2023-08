Diarra, da Strasburgo per stregare la Juventus: la scheda mercato

La Juventus continua a portare avanti la sua linea giovane. Non solo con la crescita dei calciatori del vivaio che, in prestito (come Enzo Barrenchea , pronto a partire ) o in bianconero, proseguono il percorso di maturazione.

Ma anche sul mercato la società tende a guardare alla linea verde: vedi l'acquisto di Timothy Weah, ma un esempio è anche il nuovo obiettivo della Juve. Si tratta di Habib Diarra, centrocampista classe 2004 dello Strasburgo.

Chi è Diarra, nuovo obiettivo Juve

Nato nel 2004 in Senegal, a Guediawaye, si trasferisce in Francia, muovendo i primi passi nella squadra di Mulhouse. Nel 2018 il passaggio nel settore giovanile dello Strasburgo, dove cresce fino ad approdare in prima squadra. Il 17 ottobre del 2021 il debutto in Ligue 1, a soli 17 anni, nel match vinto per 5-1 contro il Saint-Etienne. Nella passata stagione 29 presenze in campionato, mettendo a referto 3 gol e fornendo 3 assist. Ha esordito anche nelle giovanili della Francia, senza arrivare ancora in prima squadra. Classico centrocampista box to box, è dotato di grande forza fisica ma anche di ottime capacità di inserimento. Buone doti palla al piede, discreta capacità di conclusione da lontano. Insomma, un calciatore che riesce ad abbinare quantità e qualità. Ed è per questo che su di lui si è fiondata la Juventus, ma non solo...