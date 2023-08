Cambiaso riceve il regalo di Cancelo, la reazione di Andrea diventa virale

L'esterno classe 2000 si è presentato in conferenza da nuova calciatore della Juve: sogni, ambizioni e il peso della maglia, tanti i temi trattati in sala stampa.

Juve, Cambiaso e il regalo di Cancelo

Tra gli argomenti anche il suo modello di riferimento, la sua fonte di ispirazione: Joao Cancelo. Il portoghese, tra l'altro ex bianconero, è attualmente in forza al Manchester City, nonostante il Barcellona stia facendo di tutto per accaparrarselo. Cancelo, venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Cambiaso, ha così deciso di fargli una sorpresa, inviandogli una sua maglia con tanto di dedica. La Juve ha registrato e pubblicato sui propri canali social un video della reazione del calciatore bianconero nel ricevere questo regalo così speciale. "Che state dicendo? Oddio! No ragazzi, ma è vera? È davvero sua? Non ci credo!": queste le esternazioni di un Cambiaso davvero incredulo.