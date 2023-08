Bonucci cancellato dalla Juve: sparita la maglia numero 19

Fuori rosa era e fuori rosa resterà, sempre che il mercato delle ultime settimane non regali nuove sorprese. Leonardo Bonucci non vestirà di sicuro la maglia numero 19 della Juventus . La conferma è arrivata dalla lista che la società bianconera ha consegnato alla Lega Serie A : dalla 13 di Huijsen alla 21 di Fagioli, passando per la 26 di Kaio Jorge alla 41 di Nicolussi-Caviglia. Ci sono tutti, ma non Bonucci.

L’ex capitano bianconero, in rotta con la società, spera sempre di poter continuare la sua avventura in Italia anche se nelle ultime settimane si sono registrati dei contatti con l’Union Berlino, club che gli permetterebbe di giocare in Champions League. Piccola nota di colore: sul sito ufficiale della Juventus c’è ancora la possibilità di acquistare la maglia personalizzata, la stessa 19 che non avrà più Leo come padrone.

Juventus, tutti i numeri di maglia

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

10 Pogba

11 Kostic

12 Alex Sandro

13 Huijsen

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling jr

18 Kean

20 Miretti

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

26 Kaio Jorge

27 Cambiaso

30 Soulè

36 Perin

41 Nicolussi-Caviglia