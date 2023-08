Pogba, Juve-Bologna in agenda: la carica extra arriva da Deschamps

Pogba, morale in crescita

L’aspetto emotivo, in questo momento, non può essere secondario per un talento da recuperare nella testa almeno quanto nelle gambe. Lo sa Allegri e lo sa anche Deschamps, il suo secondo riferimento in panchina. E, infatti, il commissario tecnico della Francia ha deciso di includere il 30enne di Lagny-sur-Marne – un po’ a sorpresa – nella lista dei pre-convocati in vista del doppio impegno settembrino dei transalpini. I Bleus scenderanno in campo il 7 settembre al Parco dei Principi di Parigi per la sfida all’Irlanda sulla via di Euro2024, quindi bisseranno il 12 in amichevole contro la Germania a Dortmund. Due partite in vista delle quali l’ex allenatore bianconero vuole in gruppo anche Pogba, che lo scorso anno aveva atteso fino all’ultimo momento utile prima del Mondiale in Qatar. Così da fargli respirare l’aria dello spogliatoio, così da restituirlo magari al campo per uno scampolo di gara. La strada per il ritorno tra i disponibili a Torino è stato tortuoso e ogni giorno alla Continassa vive di un piccolo, nuovo, step, ma di certo Deschamps non ha bisogno di inviti alla cautela – da parte di un ambiente bianconero che conosce come le sue tasche – per gestire con scrupolo il centrocampista.