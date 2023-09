Pogba, infortunio in Empoli-Juve: il momento in cui si fa male

EMPOLI - "Ha sentito una fitta dietro, dispiace perché aveva fatto una buona mezz'ora": con queste parole Allegri conferma quanto si era già visto in campo al 79', circa venti minuti dopo il suo ingresso: Paul Pogba si ferma di nuovo, si aspettano gli esami per capire la natura del nuovo infortunio. "Il problema è alla gamba, vediamo domani o dopodomani, dagli esami, speriamo che non sia niente di grave, perchè stava trovando anche una condizione accettabile. E' un giocatore diverso dagli altri, si è visto quando entrato, il modo di gestire la palla, quindi dispiace".