Davide Marchisio sulle orme di Pirlo e Dybala: magie con la n° 21 Juve!

Le movenze sono molto simili: elegante palla al piede, visione di gioco e una buona tecnica, tre ingredienti perfetti per un 2009 che ha tutto il tempo di crescere. E li ha messi in mostra nello Scudetto Cup, una competizione organizzata dal Pescara insieme a Milan, Inter, Roma, Psg e appunto la Vecchia Signora.

Juventus, Davide Marchisio e le giocate da "Principino"

Tanto talento e anche personalità, il piccolo Davide non indossa l'8 come il padre, ma il 21, un numero che nella Juventus hanno avuto Zidane, Pirlo, Dybala. Certo per un U15 il primo pensiero è divertirsi, ma il giovane Marchisio ha un'idea ben precisa di gioco. Ha stregato tutti gli spettatori con giocate nello stretto, conduzioni palla, dribbling e anche con un bel gol all'angolino. Ma di che partita si tratta? I piccoli bianconeri hanno giocato contro il Pescara in una manifestazione dedicata al festival per Gabriele D'Annunzio, poeta aternino, inventore anche della parola "scudetto". Il torneo durerà fino al 9 settembre e l'ingresso è gratuito. Calcio e poesia, mai stati così vicini.