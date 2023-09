Szczesny, le scuse ai tifosi e le lezioni del passato: la reazione post Sassuolo

L’esperienza ha portato il portiere polacco a interpretare il passato come un terreno fertile in cui far germogliare i semi del continuo miglioramento , anche a 33 anni suonati, ma il suo sguardo è costantemente rivolto all’orizzonte. E lì si staglia la rivelazione salentina, ospite domani sera allo Stadium, certo non quel Sassuolo che pure è tornato a far aleggiare qualche fantasma del recente passato sopra la Continassa.

Il dispiacere di Szczesny

Al centro d’allenamento, ieri mattina, Tek si è presentato logicamente dispiaciuto, al pari di tutti i compagni, ma apparentemente non turbato da una sconfitta che l’ha visto tra i principali protagonisti negativi. «Uno dei miei punti di forza è sempre stato quello di estraniarmi dai giudizi, in positivo o in negativo: mi concentro sempre e solo sulla partita successiva», aveva rivelato Szczesny un paio d’anni fa. E forte di questi concetti, dopo le scuse recapitate ai tifosi subito dopo il triplice fischio del Mapei Stadium, ha ripreso ieri a lavorare in campo: con la voglia di spazzar via la serata emiliana da incubo, senza il timore di scivolare lentamente in una sabbia mobile.

