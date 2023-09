Juve, i rischi della mediocrità agonistica: 145 milioni per questi orrori

Stipendi da scudetto

Analizzare una sconfitta così imbarazzante non deve essere semplice, con l’umore in subbuglio e l’orgoglio sfregiato, ma nel 2015, dopo una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, Gigi Buffon parlò di «prestazione indegna», di «voglia di sudare e lottare» e di «maglia della Juventus da rispettare». Ieri Danilo ha parlato di una «sconfitta che servirà da insegnamento» e di «campionato lungo», la sua saggezza è sempre preziosa, ma il capitano della Juventus non può archiviare una gara così sconcertante senza scuotere gli animi, ieri molli e distratti, altrimenti è meglio un dignitoso silenzio. Perché la rosa della Juventus di cui Danilo è capitano è una rosa che guadagna 130 milioni di euro lordi all’anno (145 con l’allenatore), più di ogni altra in Serie A e, se questo non dà nessun obbligo di vincere lo scudetto (specifichiamolo, così tutti si tranquillizzano), impone almeno il dovere di non prendere gol come quelli presi ieri pomeriggio a Reggio Emilia.