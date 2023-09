McKennie, la Juve e il retroscena su Pirlo: “Sono scappato via”

TORINO - "Come è arrivata la chiamata della Juve? C'erano due club interessati , ma non erano di primo livello. Poi ho ricevuto una chiamata dal mio procuratore che mi ha detto della chiamata della Juventus e che il club era interessato a me. Volevo la Juventus ". È quanto dichiarato da Weston McKennie in un'intervista rilasciata al canale YouTube della Juventus.

"La tournée in America? È stato qualcosa di incredibile perché da americano è sempre bello tornare a casa. Gran parte dei giocatori juventini hanno famiglia in Italia e in Europa. Quindi per le loro famiglie vederli giocare è più semplice ma per me o Weah è difficile che le persone ci vengano a vedere e per farlo devono svegliarsi molto presto. Quindi giocare davanti al pubblico di casa è incredibile", prosegue il centrocampista statunitense.

Le prime impressioni

"Non avevo portato nulla con me. Anche perché avevo fatto il mio primo allenamento con le Adidas Copa che erano anche un mezzo numero più grande. Al primo allenamento guardavo Chiellini, Higuain, Cuadrado, Bonucci, Buffon e non potevo crederci. In pochi sanno che, quando ero piccolo, in camera mia, dopo la vittoria dell'Italia del Mondiale 2006, avevo messo il poster della squadra che alzava la coppa. Vederli e soprattutto giocare con loro è stato surreale, ero entusiasta. Il primo gol con la Juve? Mi ricordo che ero partito dalla panchina, in Germania non avevo segnato molto, infatti, se si guarda il replay non sapevo come esultare però è stato molto bello. Quando segni senti il peso che ti si toglie dalle tue spalle e io non sentivo più la pressione, poi farlo in un derby è stato fantastico", aggiunge McKennie.