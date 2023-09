Linus, i tifosi Juventus, l'evento Together e il #Linusout: cos'è successo

Quale miglior modo per celebrare l'anno del centenario della famiglia Agnelli se non con un mega evento indimenticabile? L'appuntamento è per il 10 ottobre Pala Alpitour di Torino , dove per l'occasione il club ha organizzato una serata speciale, tutta a tinte bianconere. All'evento " Together, a Black & White Show " parteciperanno tantissimi ospiti , ma soprattutto saranno presenti tantissime leggende della Juve . Da Del Piero a Platini e Zidane , fino a Marchisio , Mandzukic e Barzagli : questi sono solo alcuni nomi dei campioni che hanno scritto la storia bianconera sul campo e che al Pala Alpitour si sfideranno in una partita di calcio a sette .

Linus ospite, il web si ribella e la Juve lo cancella

Nel lancio dell'evento fatto dalla Juve sul proprio sito ufficiale, tra le special guest annunciate c'era anche Linus. La partecipazione del conduttore radiofonico però non ha convinto i tifosi bianconeri che hanno lanciato un hashtag su Twitter. Il #Linusout ha fatto subito il giro del web per diversi giorni: il popolo bianconero non ha perdonato a Linus alcune dichiarazioni fatte nel corso degli ultimi anni. A grande sorpresa pare che il malcontento dei tifosi sia arrivato forte e chiaro al club: ai più attenti infatti non è sfuggito che Linus è scomparso dalla presentazione ufficiale e quindi con ogni probabilità non sarà presente al Pala Alpitour. Da quanto si apprende il suo forfait è dovuto a impegni lavorativi, anche se è difficile pensare che l'insoddisfazione del popolo bainconero non abbia inciso, almeno in parte.