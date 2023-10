Liviero, scuola Juve e gol da ex: Del Piero, l'Europa e sogno Torres

"Se lavori duramente, sarai ricompensato. Non ci sono scorciatoie nella vita". Da Michael Jordan a Matteo Liviero, il pensiero non cambia. La mentalità di uno dei più grandi giocatori della storia dell'NBA a farla da padrone nella vita e sui social per l'esterno della Torres. Il basket come passione ma al pallone a spicchi, Matteo ha sempre preferito quello da calcio. Una promessa sin da giovanissimo e un talento su chi la Juventus ha puntato fino a 19 anni. Nove anni in bianconero tra lavoro, gioie e sogni. L'esordio con la prima squadra in Europa, Del Piero come capitano e Delneri in panchina. Poi ancora il Torneo di Viareggio e il salto nel calcio dei grandi tra B e C. Dalla luce dell'Olimpico di Torino al buio di Pisa, ha superato diversi ostacoli, infortuni pesanti e rischiosi, ora sogna con la sua Torres. Suo è stato il gol contro la Next Gen : proprio lui, da ex, a far male al suo primo amore.

Liviero: l'Europa, Del Piero e il Viareggio. La storia

10 novembre 2010. Una data che Matteo Liviero non ha dimenticato e non lo farà mai. La chiamata di Delneri e l'esordio in Europa: l'inizio del sogno. Un punto di partenza ad appena 17 anni. Non ha ancora preso la patente ma in campo ha saputo guidare con carisma e qualità le squadre giovanili della Juve. Poi i 30' al fianco di Del Piero, Marchisio. Idoli e campioni con il bianconero addosso. Punti di riferimento da seguire, inseguire e da cui imparare per costanza, dedizione e impegno.

Le emozioni alla Juve, però, non sono finite qui perché lui resta uno dei punti cardine della Primavera con cui a 19anni ha vinto il Torneo di Viareggio: lui a sinistra e Spinazzola a destra. Tutto sembra provedere per il meglio, poi è arrivato lo svincolo: gioie e dolori, le emozione nel calcio possono essere un vortice positivo ma anche negativo. "Se lavori duramente sarai ricompensato" il mantra da seguire, lo dice Jordan. Così è iniziato il viaggio nel calcio dei grandi: dalla Serie B alla C, un lungo girovagare da nord a sud fino ad arrivare sull'isola, alla Torres.