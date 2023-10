Allegri raggiunge il Trap. Toro, attacco mai così male da 17 anni!

La maledizione del derby continua . Il Toro ne ha vinto soltanto uno dall’aprile del 1995 (2-1 con doppietta di Rizzitelli) a oggi ed è successo otto anni e mezzo fa. Un bilancio disastroso certificato anche dalle partite nello stadio della Juve, dove i granata hanno perso 11 volte su 14. L’ennesima delusione fa da contraltare alla gioia di Massimiliano Allegri , che con questo successo diventa l’allenatore bianconero con più successi nei derby, a pari merito con Giovanni Trapattoni: per lui sono 13 in 17 gare con una media di 2,47 punti. Allegri, tra l’altro, ha vinto tutti e quattro i derby di ottobre (2015, 2021, 2022 e 2023).

Toro, i numeri condannano Juric

I numeri condannano pesantemente Ivan Juric a prescindere dalla stracittadina. Il Toro ha segnato 6 reti in queste prime 8 giornate: per trovare un attacco meno prolifico bisogna risalire al torneo 2006-07, quando erano appena 4. Nelle ultime tre partite i granata sono rimasti sempre all’asciutto (sconfitte 2-0 contro Lazio e Juve, pareggio 0-0 con il Verona). Per ritrovare tre match in bianco bisogna andare al 2014-15, quando sulla panchina c’era Gianpiero Ventura. Federico Gatti è il 51° calciatore nella storia dei derby ad andare a segno all’esordio.