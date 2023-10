Mercato Juve, Sancho e la pazza idea che arriva dall'Inghilterra

MANCHESTER (INGHILTERRA) - L'avventura di Jadon Sancho al Manchester United sembra ormai giunta al capolinea. La rottura tra il classe 2000 e il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag è ormai definitiva e il calciatore potrebbe lascia l'Old Trafford già a gennaio. Tutto è iniziato con l'esclusione per la trasferta contro l'Arsenal dello scorso 3 settembre, giustificata come scelta tecnica dall'allenatore olandese ma che ha mandato su tutte le furie il giocatore che ha sbottato sui social definendosi un capro espiatorio. L'ex Ajax e la società non hanno preso affatto bene lo sfogo di Sancho che, però, non si è voluto scusare. Risultato? Il calciatore, così come Antony, finito ai margini per le accuse di stupro da parte dell'ex fidanzata, non è più stato convocato e si è allenato a parte. L'addio, dunque, sembra inevitabile.