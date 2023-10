Weah: “Cosa ho imparato alla Juve. Locatelli? Sono orgoglioso”

Weah e i primi mesi alla Juve

Sui suoi primi mesi in maglia bianconera Weah ha affermato: "In queste partite ho imparato tanto: la pazienza è fondamentale. Devo credere in me e nel sistema che adottiamo. Ogni volta che posso giocare è una cosa fantastica e provo a dare il massimo per aiutare la squadra a vincere". Infine sul suo nuovo ruolo in campo ha aggiunto: "Sì, amo questo ruolo. Io cerco di aiutare sempre la mia squadra e penso che sia una grande occasione per poter ampliare la mia conoscenza del calcio. In nazionale gioco in un ruolo diverso, ma qui do tutto quello che posso in questo ruolo".