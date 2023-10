Berhalter dalla Juve: colloquio con Weah e McKennie, abbracci con Allegri

Visita speciale quest'oggi allo Juventus Training Center alla Continassa. Al centro sportivo, infatti, è passato il Ct degli USA Berhalter per parlare con i due bianconeri americani: McKennie e Weah. In questi giorni il coach della selezione a stelle strisce è stato in Italia per vedere la gara di San Siro tra Milan e Juventus, in cui erano presenti anche Musah e Pulisic oltre ai due della Juve.