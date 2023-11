Szczesny, ironia in tv su Fiorentina-Juve: risate in studio

FIRENZE - La Juventus sbanca il Franchi grazie alla rete di Miretti e rimane in scia dell'Inter capolista, a -2. Protagonista della sfida contro la Fiorentina il portiere polacco Wojciech Szczesny, autore di alcuni interventi importanti. Per l'ex Roma settimo clean sheet stagionale, sesto consecutivo. "Più contenti per il -2 dall'Inter o per il +7 sull'Atalanta? Contenti per il +3 di oggi. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo dato continuità anche alla trasferta di Milano. Siamo messi molto meglio rispetto all'anno scorso, sperando non ci tolgano di nuovo dieci punti. Dobbiamo restare concentrati e pensare alla prossima gara contro il Cagliari - commenta -. Rispetto allo scorso anno è cambiato lo spirito, abbiamo un bel gruppo con giocatori esperti e giovani. Anche oggi abbiamo passato dei momenti difficili, circa 89 minuti (risate in studio ndr) che però ti fanno portare a casa il risultato. Portare a casa tre punti da Firenze non è facile. La punizione di Biraghi sembrava difficile ma secondo me non lo era, sono contento comunque di averla parata. Se mi sono fatto male? Ho preso una botta al braccio ma non è nulla di particolare".