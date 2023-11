“Se prendo il frame dietro Kean è buono”: l’Audio Var smaschera l’errore!

Nell'ultima puntata di "Open Var", dove vengono discussi gli episodi arbitrali della penultima giornata di Serie A, sono stati analizzati i due gol annullati a Moise Kean in Juventus-Verona, match vinto in extremis (1-0) dai bianconeri. Una partita da dimenticare per l'attaccante di Allegri proprio per la frustrazione delle due reti annullate dal Var: una per fuorigioco millimetrico e uno per un fallo antecedente. Sui due episodi è intervenuto il vice designatore Aia, Andrea Gervasoni che attraverso gli audio tra direttore di gara e sala Var ha provato a ricostruire quanto accaduto allo Stadium.

Il fuorigioco millimetrico di Kean in Juve-Verona

Sul risultato di 0-0, nel corso del primo tempo, Kean si vede annullare la rete dell'1-0 per un fuorigioco millimetrico in partenza dell'azione. Questa l'analisi in sala Var dell'operatrice che si rivolge all'arbtro Var Nasca: "Guarda, questo me lo dà arancio. Dobbiamo controllare attentamente il punto... Controllo bene gli scheletri perché è tight. Posso confermare? Il sistema mi dà fuorigioco". Nasca segue la procedura e avvisa il direttore di gara Feliciani: "Devi fare overrule per offside. Kean è in fuorigioco in partenza, ok?". Millimetrico, ma è offside con Gervasoni che ad Open Var spiega: "Bandierina arancione? Significa che siamo in presenza di un fuorigioco entro il mezzo metro. Difendente, attaccante, punto di rilascio del pallone: avete visto con che cura è avvenuto il controllo. Si fa un frame avanti, quello individuato dal fuorigioco semiautomatico, e un altro indietro: da qui la decisione dell'annullamento. L'operatore e il Var devono verificare che il sistema abbia individuato il frame corretto".