Locatelli, tifoso Juve da sempre. E i suoi compagni?

Da Chiesa a Kean: ecco chi tifavano da bambini

Federico Chiesa, da piccolissimo aveva delle simpatie per la Fiorentina, perché il padre Enrico ne era il centravanti, ma non ha mai avuto una vera squadra del cuore, ma ammirava tantissimo il milanista Kakà e lo juventino Del Piero. Federico Gatti, torinese di nascita, viene da una famiglia di sfegatati tifosi granata, ma questo non gli ha impedito di fare gol proprio nel derby (esultando senza problemi). Andrea Cambiaso da piccolo era un grande fan del Genoa, dove ha anche giocato. Mentre Fabio Miretti è uno juventino inossidabile fin dalla tenerissima età, così come Nicolò Fagioli. Moise Kean, invece, da bambino - quando era nelle giovanili del Toro tifava per il Milan, come ha svelato il fratello. Mentre Daniele Rugani era juventino, così come Mattia Perin (sul quale però non ci sono certezze, perché non si è mai sbilanciato). E, infine, terzo portiere della Juventus Pinsoglio è nato e cresciuto bianconero.