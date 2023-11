Cambiaso pronto a Juve-Inter: da Spalletti un'idea tattica per Allegri

Pazienza. Certo, l’appetito vien mangiando e una volta conquistata la prima convocazione in Nazionale, per giunta con tanto di elogi non banali da parte di Luciano Spalletti, poi confermati dalle prove sul campo, Andrea Cambiaso sicuramente aspirava anche al debutto azzurro. Che non c’è stato venerdì con la Macedonia del Nord e neppure ieri sera contro l’Ucraina, sfida in cui il bianconero non ha neppure potuto sperare di entrare, visto che alla vigilia era stato escluso dai 23 convocati e dunque l’ha guardata dalla tribuna. Pazienza, appunto: uno che a 17 e 18 anni ha giocato due campionati di Serie D e ora, a 23, è un calciatore della Juventus e adesso anche della Nazionale, sa bene che a perseverare poi gli obiettivi si raggiungono. A patto di avere anche le doti per riuscirci, chiaro, perché la forza di volontà fa miracoli fino a un certo punto. Doti che a Cambiaso ovviamente non mancano e sono doti particolari, non solo importanti.