Juve, controdossier arbitri: tutti gli episodi rimossi che favorirono l'Inter

Era rigore per l’Ucraina, perché il contatto tra Cristante e Mudryk era netto, o non era rigore, perché l’attaccante salta prima di essere toccato? Le due tesi relative all’episodio nel finale della sfida con cui l’Italia ha conquistato l’accesso all’Europeo hanno diviso l’opinione pubblica in questi giorni e il tutto è un perfetto preludio a Juventus-Inter. Perfetto perché mostra come, anche con il Var, gli arbitri possano sbagliare e soprattutto come esistano episodi sui quali due persone, o qualche milione, possano pensarla in maniera opposta dopo ripetute e attente visioni. È il calcio. E di situazioni del genere peraltro ne sono capitate già in campionato, ma la freschezza dell’episodio di Ucraina-Italia e la risonanza avuta (ma a parti invertite e se fosse costato l’eliminzione azzurra ne avrebbe avuta molta di più) lo rendono ideale per introdurre Juventus-Inter relativamente all’arbitraggio.

Juve-Inter e gli episodi da moviola

Per ricordare come errori ed episodi dubbi possano verificarsi anche nell’epoca del Var, e a maggior ragione sono capitati più spesso prima della sua introduzione, e anche proprio relativamente alla loro risonanza nell’opinione pubblica. Che ancora parla del mancato rigore per il contatto Iuliano-Ronaldo in Juventus-Inter 1-0 del 26 aprile 1998 (peraltro anche qui non tutti sono concordi, ritenendo che i due vadano entrambi l’uno contro l’altro e non solo il bianconero contro il nerazzurro) e della mancata seconda ammonizione a Pjanic in Inter-Juventus 2-3 del 29 aprile 2018. Episodi che saltano immancabilmente fuori quando si parla del derby d’Italia. Proprio per quanto detto prima, però, non sono certo i soli errori arbitrali delle sfide tra bianconeri e nerazzurri. E non sono certo i soli a danno dell’Inter. Ma ce ne sono stati, e di clamorosi, a danno della Juventus passati completamente nel dimenticatoio. Almeno per quanto riguarda l’opinione pubblica neutrale, perché i tifosi della Juve li ricordano benissimo.