Mckennie, dedica social a Kean: "Nessuna amicizia...". E la Juve risponde

Archiviato il pareggio nel derby d'Italia all'Allianz Stadium, la Juventus si prepara alla complicata trasferta in Brianza contro il Monza di Palladino (match che aprirà la 14esima giornata di Serie A). Oltre al ritorno nei campi della Continassa di capitan Danilo e lo speciale accorgimento che permette a Locatelli di tornare in campo , c'è chi si avvicina alla sfida di venerdì sera... a modo proprio. È il caso di McKennie e Kean , che ancora una volta danno dimostrazione della grande amicizia che c'è tra loro. I due giocatori bianconeri, infatti, dopo la canzone registrata insieme , i balletti e le varie vacanze trascorse in compagnia, oggi aggiungono un nuovo tassello al loro legame .

Il centrocampista statunitense ha pubblicato su Instagram tre immagini con l'attaccante azzurro: entrambi sono "in borghese", Wes con i soliti vestiti colorati e appariscenti, mentre si presenta più "sobrio" Moise. Ma non è solo questo a colpire i fan (e non solo). Ciò che salta all'occhio nel post del numero 16 bianconero è la dedica che McKennie scrive a Kean: "Nessuna amicizia è un caso". Con tanto di quattro punti esclamativi, a rimarcare la grande simpatia, quasi fratellanza, che c'è tra i due. E tra i tantissimi commenti, spuntano quelli della Juventus e di alcuni compagni: il club bianconero sceglie due cuori (uno bianco e uno nero, ovviamente) e un'emoji con gli occhi a forma di cuore. Anche Mattia Perin commenta con un'emoticon. Chi invece opta per le parole è Weah, connazionale di McKennie, ma soprattutto Locatelli, compagno di nazionale di Kean, che si lascia andare a un "Mamma mia" da libera interpretazione...