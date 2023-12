Allegri, Monza-Juve e Landucci: la gioia irrefrenabile e quel "ti sfondo"

Con un inedito berretto di lana da lupo di mare («Ho detto “Magari porta fortuna”»), ovviamente lanciato nei cinque minuti finali, Massimiliano Allegri conduce la nave bianconera oltre le onde di Monza (figurate, ma di acqua all’U-Power Stadium se ne è comunque vista un mare, sottoforma di pioggia), oltre l’iceberg che pareva averla affondata nel recupero con il pareggio di Carboni e soprattutto oltre l’Inter. Almeno per 48 ore la Juventus sarà prima in classifica , in attesa di Napoli-Inter.

Monza-Juve, l'urlo di Gatti e... di Allegri

La vetta momentanea l’aveva già assaporata nelle scorse settimane, ma così tanto non c’era mai rimasta dall’ultimo Scudetto, festeggiato nell’agosto 2020. E ha rischiato di non ritornarci ieri, quando in un finale gestito un po’ troppo in basso un filtrante di Carboni si era trasformato in un gol beffardo, poi cancellato dall’urlo di Gatti. Al quale ha fatto eco quello di Allegri, che ha minacciato di scaricare la tensione sul povero Landucci: «Ti do un cazzotto ti sfondo!», ha urlato al suo amico e secondo per esultare.