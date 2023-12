Juventus-Napoli, la probabile formazione di Allegri

La Juventus riceve il Napoli all'Allianz Stadium nella partita che apre il 15° turno del campionato di Serie A . I bianconeri sono secondi in classifica con 33 punti, a meno due dall'Inter capolista, e vengono dalla vittoria sul campo del Monza mentre gli azzurri di Mazzarri condividono il quarto posto con la Roma, a quota 24, e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l'Inter . Diversi dubbi di formazione per Allegri , dal possibile ritorno di Danilo dal primo minuto alla coppia offensiva, ecco le ultime sulla probabile formazione della Juve contro il Napoli.

La difesa

Nessun dubbio in porta: ci sarà ancora Szczesny tra i pali. Mentre nel reparto difensivo a tre c'è qualche incognita. Bremer e Gatti sono sicuri di un posto, poi è ballottaggio aperto tra Danilo (rientrato nel secondo tempo di Monza) e Alex Sandro per il ruolo di terzo braccetto di difesa: "Deciderò domani - ha detto Allegri in conferenza -. Probabilmente spezzerò la partita con entrambi".