"Alla Juve la pressione è maggiore": Giuntoli e la differenza con Napoli

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Napoli ai microfoni si è presentato Cristiano Giuntoli . Il football director dei bianconeri, che fino allo scorso anno faceva parte della dirigenza dei partenopei, ha presentato la sfida dell' Allianz Stadium e non solo. Giuntoli ha dichiarato: "C'è sicuramente una grande emozione, rivedere tanti ragazzi che hanno condiviso con me 8 anni fa sicuramente piacere ed è molto emozionante. Pogba ? Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra. Ci vogliamo confrontare anche con il suo entourage. Al Gran Gala del Calcio ho rivisto i miei ex giocatori e mi ha fatto piacere, ci siamo salutati, la vita è questa e io sono molto contento di essere qui. Sono concentrato sul presente e sul futuro che ora si chiama Juventus".

Giuntoli, le differenze tra Juve e Napoli e Chiesa

Giuntoli ha proseguito: "Differenze con il Napoli? Alla Juve c'è una pressione mediatica superiore. Noi professionisti dobbiamo confrontarci sul presente e cerchiamo di interagire al meglio, che è quello che stiamo facendo. Chiesa? Sinceramente Federico si può esprimere molto bene sia da seconda punta sia da esterno, è bravissimo a calciare e non solo. Allegri lo sta utilizzando al meglio, parte comunque sempre dalla sinistra. Sta facendo molto bene, sia in Nazionale sia con noi sta molto bene fisicamente" per poi concludere: "Domenica contro il Monza siamo stati molto alti nel primo tempo, meritavamo il doppio vantaggio. Dobbiamo stare tranquilli e sereni, in questo momento dobbiamo guardare al quarto posto. Oggi è molto importante, dobbiamo prendere più vantaggio su una nostra inseguitrice. La mia è una crescita professionale, quando uno pensa di aver dato tutto poi sono importanti le motivazioni. La fede da bambino ovviamente fa tanto, io sono molto contento di essere in un grande club come la Juventus".