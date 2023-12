Juve, Allegri: "Messo il Napoli a -12. Rabiot e McKennie straordinari"

Al termine dell'importante vittoria della Juventus contro il Napoli per 1-0 con il decisivo gol di Gatti ai microfoni si è presentato Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione della sua squadra e non solo: "Vincere stasera è stato molto importante. Abbiamo messo il Napoli a -12 e questo è un ottimo risultato. Sogno scudetto? Dobbiamo lavorare passo dopo passo e migliorare in certi aspetti, come la gestione della palla dove sbagliamo troppo tecnicamente. Abbiamo fatto un buon primo tempo spostando il gioco da una parte all’altra, i ragazzi sono stati bravi. Nelle difficoltà la squadra è diventata un blocco granitico ma il Napoli non ha comunque avuto grosse occasioni".