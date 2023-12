Allegri, “lo stregone di Livorno”: Juve-Napoli regala il meme definitivo

Allegri, le immagini diventano un meme

L'immagine è stata immortalata tra il primo e il secondo tempo con le squadre di rientro dagli spogliatoi. Allegri è stato pizzicato dalle telecamere con un volto pensieroso e con la fronte "aggrottata" e da qui i social sono esplosi e c'è chi ha dato la sua lettura, scherzosa, del momento. Dal "cosa sta cucinando quest'uomo" al "meme definitivo per ogni gol sbagliato davanti alla porta", passando per "sta sicuramente pensando al piano B". A questo si aggiungono in effetti gli eventuali pensieri di come poter cambiare tatticamente la squadra e sbloccare lo 0 a 0, ma per questo gli è andato in aiuto proprio Gatti. Da qui si potrebbero aprire molteplici scenari e per aiutarci riprendiamo una delle frasi del tecnico diventate virali: "Te ne intendi di ippica?" che calza a pennello visto il successo di "Corto Muso" per 1 a 0. Insomma siamo passati dall'Allegri out allo "Stregone di Livorno": le 'magie' nello spogliatoio- e sul campo-, tra abbracci e video virali, del tecnico bianconero per alimentare i sogni della Juventus.