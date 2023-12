Pogba, rinviato il processo: richiesta dei legali accolta

I legali di Paul Pogba hanno formulato istanza per chiedere il rinvio della data del processo per doping calendarizzata per il 18 gennaio trovando accoglimento. La richiesta prevede che la prima udienza non avvenga prima del 15 febbraio. Dunque in attesa di conoscere la nuova data che potrebbe essere nella seconda metà di febbraio piuttosto che nei mesi successivi la difesa potrà organizzare al meglio la propria tesi.