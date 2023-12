Pogba, la strategia difensiva: slittamento e la maxi prova

TORINO - Paul Pogba prende tempo per allestire al meglio la propria difesa contro la richiesta della Procura nazionale antidoping che, per lui, ha chiesto una squalifica di 4 anni, ovvero il massimo previsto in questi casi. I legali che stanno assistendo il campione francese in questa non facile battaglia legale hanno ottenuto lo slittamento della data dell’udienza in cui si sarebbe dovuto celebrare a Roma il processo presso il Tribunale Nazionale antidoping. Infatti è stata accettata la loro richiesta per cui l’udienza non si terrà più il 18 gennaio come già calendarizzato, ma dopo il 15 febbraio. Il giorno esatto verrà stabilito prossimamente.