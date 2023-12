Soulé e la Premier, c'è una strategia della Juventus tra mercato e futuro

Domani il pericolo numero uno per la Juventus sarà Matias Soulé , un ragazzo che il club bianconero ha cresciuto e coltivato in casa, fino all’esplosione in prestito in questa stagione, grazie alla sapiente mano del tecnico Di Francesco . Ma già con Allegri l’argentino aveva cominciato il suo percorso di crescita che l’ha portato a diventare la rivelazione del campionato.

E il legame con Allegri è sempre stato forte, anche quando il tecnico livornese gli ha fatto notare ciò che non andava bene: "Come il taglio di capelli biondo - ha detto Soulé a Dazn -. Quando mi ha visto mi ha detto 'Ma cosa hai fatto ai capelli? Stavi meglio prima' e allora avevo capito che era meglio tagliarli. Allegri è molto attento ai giovani, ci segue sempre, anche chi è in prestito come me. Mi ha dato molta fiducia ed essere allenato da lui mi è servito tanto nel percorso di crescita".

Soulé nel mirino della Premier

Una strada che è appena cominciata, eppure Soulé fa gola a tanti, anche in Premier: il Newcastle sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni per prenderlo subito, ma il Frosinone - che lo ha in prestito - se lo tiene stretto e la Juventus non ha fretta di venderlo, anche perché il prezzo potrebbe decollare ulteriormente in estate. Qualcuno rivede in Matias il primo Dybala e l’accostamento per Soulé è semplicemente un onore: "Ho giocato anche con Dybala, lui è un fenomeno, anche fuori dal campo. Imparavo tutto da lui, per me è uno dei calciatori più tecnici in assoluto. Mi piace la sua tranquillità, come calcia, come vede il gioco. Abbiamo un bellissimo rapporto, gli auguro il meglio per la carriera".

Piace a tutti Soulé, anche al ct azzurro Spalletti che ci ha provato, ricevendo un gentile “no grazie” dal diretto interessato. Che ha in più occasioni spiegato i motivi della sua scelta, perché al cuore non si comanda: "Ho scelto l’Argentina e l’ho spiegato al ct Spalletti. Mi aveva prima telefonato, poi è venuto a Frosinone a parlare con il tecnico Di Francesco e poi con me. Diceva che avrebbe voluto convocarmi subito e che c’è un progetto che va oltre il Mondiale del 2026. Ma io sono e mi sento argentino".

Buongiorno, la Juve allarma il Toro! "Ad oggi impossibile". Ma Giuntoli...