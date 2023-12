Genoa-Juve, mano di Bani e il dialogo Var-arbitro. Rocchi: "Più rigore che no"

Nonostante sia passata già più di una settimana, si continua a parlare degli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la sfida del Ferraris tra Genoa e Juve. Non solo il mancato rosso a Malinovskyi per l'intervento su Yildiz, ma i bianconeri protestano anche per il rigore non concesso da Massa per l'intervento col braccio di Bani su cross dalla destra di Cambias: "Ci va col ginocchio e poi la devia con il braccio, non mi interessa", commenta deciso Fabbri, Var di Genoa-Juventus.