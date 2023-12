Yildiz, l'alba di un campione: i sogni Juve e l'accostamento con Del Piero

L’accostamento a Del Piero è quanto meno prematuro e forse anche un po’ spericolato, ma perdonabile perché non è frutto di una valutazione tecnica, quanto di una reazione emotiva. Quando la gente juventina ha visto Kenan Yildiz dribblarne tre, entrare in area leggero, sterzare secco e pulito, per poi piazzare il tiro sul primo palo, nell’unico, strettissimo, pertugio possibile, è stata scossa da un sussulto collettivo.