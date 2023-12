Giustizia sportiva, le parole di Chiné che fanno arrabbiare i tifosi Juve

La Juventus di Massimiliano Allegri passerà un Natale sereno al secondo posto in classifica e 40 punti in 17 gare. Un anno fa, allo stesso punto del campionato, erano 37 ma le vicissitudini extracampo avrebbero di lì a poco complicato i piani. La penalizzazione (prima un -15, resistuiti temporaneamente dopo il ricorso al Collegio di garanzia, e infine il -10 arrivato a 20 minuti dalla gara con l'Empoli) per il caso plusvalenze sembra un lontano ricordo in questo momento. Ma un video che circola in queste ore trasmette un po' di inquietudine ai tifosi della Juve.