Allegri e Juve-Roma, le possibili scelte di formazione tra infortuni e squalifiche

TORINO - Un Natale, in casa Juventus, con tre punti in più sotto l’albero, ma anche con qualche giocatore acciaccato e a rischio per la sfida di sabato contro la Roma che mette in preallarme Max Allegri. Se a Torino era già rimasto Federico Chiesa, fermato preventivamente per un fastidio al tendine rotuleo, che dovrebbe recuperare per il big match dell’Allianz Stadium, dallo Stirpe sono usciti malconci Alex Sandro, Manuel Locatelli e Weston McKennie. Non solo. Contro Mourinho e i giallorossi mancherà sicuramente Andrea Cambiaso: diffidato, è stato ammonito per un fallo a fermare Gelli e il suo 2023 si è chiuso a Frosinone. Al suo posto, sulla corsia destra di centrocampo, Allegri dovrebbe schierare o Timothy Weah, se nel frattempo acquisisce i 90 minuti nelle gambe, oppure ricorrere al jolly McKennie (spostandolo dal ruolo di mezzala a quello di esterno), sempre che il texano riesca a recuperare visto che è uscito zoppicante dal campo.

Juve, la situazione di Alex Sandro e Locatelli L’infortunio più serio è quello capitato ad Alex Sandro, che si è accasciato a terra a metà del primo tempo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Non c’entra nulla con il precedente stop del brasiliano, che ha saltato otto partite tra settembre e novembre per una lesione al bicipite femorale però alla coscia sinistra. Gli esami hanno escluso lesioni ma è probabile che anche per Alex Sandro il 2023 si sia già concluso. Contro la Roma è pronto Federico Gatti, che Allegri ha tenuto inizialmente in panchina a Frosinone perché diffidato: temeva di non averlo a disposizione contro i giallorossi. Nella ripresa, invece, si è infortunato Locatelli in uno scontro con Barrenechea: il centrocampista ha continuato a giocare ma poi si è rivolto alla panchina dicendo di aver male e Allegri lo ha subito tolto inserendo Nicolussi Caviglia: l’ex Sassuolo, già reduce da una frattura alla costola rimediata a metà novembre, ha preso una brutta botta al bacino ed è apparso assai dolorante.

McKennie e la coscia destra: Roma a rischio Gli esami hanno escluso fratture e confermato la forte contusione per il centrocampista azzurro. Se non dovesse farcela, la maglia da titolare dovrebbe andare a Nicolussi Caviglia, già schierato dal primo minuto contro Inter e Monza. Infine McKennie, che più volte si era accasciato a terra nel primo tempo dopo un durissimo contrasto con Gelli. Al momento del cambio chiesto da Locatelli si è avvicinato alla panchina e ha parlato con Allegri, rimanendo però in campo fino a fine partita, anche se nei minuti finali si toccava la coscia destra: il texano è stato uno dei migliori contro il Frosinone e rinunciare a lui contro la Roma sarebbe davvero un’assenza pesante per Allegri. Bisogna attendere la diagnosi dei medici per capire se riesce a recuperare. La Juventus si allena questa mattina: Allegri ha concesso alla squadra il giorno di Natale libero con ripresa nel pomeriggio di martedì.

