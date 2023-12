Juve-Roma, la probabile formazione di Allegri

Ottime notizie per Massimiliano Allegri: l'allenatore bianconero ha ritrovato anche Dusan Vlahovic che aveva saltato la seduta del mercoledì per una botta al piede sinistro. E non solo: alla Continassa, infatti, sono rientrati pienamente in gruppo anche Manuel Locatelli e Federico Chiesa che sta bene, come riferito da Allegri in conferenza.