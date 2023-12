Juventus-Salernitana, arbitra Ghersini. Bilancio nero: i precedenti

Il 2023 è ormai alle spalle, e le attenzioni sono rivolte al nuovo anno. Il 2024 per alcune squadre italiane inizierà con i rimanenti ottavi di finale di Coppa Italia (i primi 4 match si sono già giocati), che si disputeranno tra martedì 2 gennaio e giovedì 4. Le gare in programma per il turno della competizione tricolore sono Milan-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Roma-Cremonese e Juventus-Salernitana . Sono ufficiali, intanto, le designazioni arbitrali.

Juve-Salernitana a Ghersini, i precedenti

A dirigere il match di giovedì tra Juventus e Salernitana, che si disputerà all'Allianz Stadium a partire dalle ore 21, sarà l'arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto classe 1985 sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Dei Giudici e dal VI ufficiale Zufferli. Al Var ci sarà Aureliano, Sacchi in qualità di Avar. Ghersini ha due precedenti con la Juventus, due match nei quali i bianconeri hanno perso. Il primo risale alla stagione 2019/20, quella interrotta causa Pandemia. I bianconeri vennero sconfitti alla penultima giornata di campionato, il 29 luglio 2020, per mano del Cagliari: risultato di 2-0, in gol Gagliano e Simeone. Una squadra, quella, già con lo Scudetto in tasca e che scese in campo con tante riserve. Nel campionato 2021/22, invece, la Juventus di Allegri, che aveva appena salutato Cristiano Ronaldo, perse in casa contro l'Empoli: rete decisiva di Mancuso.

Sono invece ben 14 i precedenti con la Salernitana tra Serie A, Serie B e Serie C (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). L'ultimo relativo proprio a questa stagione, quando lo scorso 10 novembre diresse la gara col Sassuolo. Il risultato finale fu di 2-2, in un match non privo di polemiche. I granata, in vantaggio di due reti, si fecero rimontare dai neroverdi. A fine partita ci furono vibranti proteste da parte dei campani, con Fazio arrabbiatissimo e trattenuto dai compagni. Proteste che c'erano state anche al 72' della sfida, per un presunto tocco di mano di Pinamonti nella propria area non ravvisato dal direttore di gara. Dunque la Salernitana, dopo la partita del Mapei, ritrova Ghersini come arbitro.