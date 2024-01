I punti chiave della Juve nel 2024: dallo sponsor al baby boom

TORINO - Non può essere un anno qualsiasi per la Juventus. Ci sono troppe svolte che saranno determinanti nel bene o nel male perché lo si possa considerare un anno come un altro. E non solo per la possibilità che la squadra torni a conquistare un trofeo dopo due stagioni di digiuno, ma anche e soprattutto per la resurrezione del club nel suo complesso, dopo dodici mesi che potevano sgretolarlo.