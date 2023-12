Juve, i migliori per media voto: al 1° posto un capolavoro di Allegri

Dopo 17 giornate di campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto 40 punti, solo 4 in meno rispetto all'Inter capolista. Un percorso soddisfacente, contrassegnato da 12 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (a Reggio Emilia contro il Sassuolo). Prendendo in considerazione tra i componenti della rosa a disposizione del tecnico livornese solo chi ha preso cinque volte il voto, è possibile stilare una graduatoria, appunto, per media voto sulla scorta delle pagelle di Tuttosport.