Salernitana-Juventus, la probabile formazione di Allegri

Cambia lo scenario, ma non gli attori protagonisti. Dopo la sfida di Coppa Italia , Juventus e Salernitana si ritrovano di fronte in campionato, questa volta all'Arechi. Come annunciato nella conferenza stampa della vigilia da Massimiliano Allegri , i bianconeri dovranno fare a meno di Cambiaso sull'out destro. Non soltanto l'esterno perché non ci sarà nemmeno Chiesa: out per un problema al ginocchio.

Salernitana-Juve, le scelte di Allegri in difesa

Nel pacchetto arretrato praticamente zero dubbi in casa Juventus. Dopo aver visto Perin a difendere i pali nella sfida di Coppa Italia, in porta torna Szczesny. Terzetto difensivo titolare per la gara contro i granata: pronti Gatti, Bremer e Danilo. L'ex Torino torna al centro della difesa dopo aver rifiatato nella gara della competizione tricolore, nella quale era stato sostituito da Rugani (con quest'ultimo andato in gol). Proprio la difesa che dovrebbe scendere in campo all'Arechi è tornata a non subire gol in campionato nell'ultima sfida contro la Roma.