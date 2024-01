Barzagli: “Allegri ha una caratteristica fenomenale che non ha nessuno”

Grazie a un gol di Dusan Vlahovic al 91', la Juve batte 2-1 la Salernitana in rimonta e torna a -2 dall'Inter campione d'inverno . Quindicesimo risultato utile consecutivo (12 vittorie e tre pareggi) per i bianconeri che anche stavolta hanno dimostrato di crederci fino alla fine. Andrea Barzagli , ex difensore della Vecchia Signora ora opinionista a DAZN, dopo l'importante vittoria all'Arechi contro i granata di Pippo Inzaghi ha commentato: "Allegri? Bisogna dargli grande merito, aveva squadre più strutturate, giocatori più pronti e forti. Ora ha tanti nazionali, ma anche ragazzi giovani, che sono cresciuti, che si sono fatti trovare pronti. Non gli pesa la maglia della Juventus, hanno una settimana per preparare la partita quindi questo probabilmente cambia qualcosa, ma l'annata è chiaramente eccellente".

Secondo l'ex difensore c'è un solo segreto: "Il gruppo, è stato detto tante volte dai calciatori della Juventus, l'ultimo Szczesny la scorsa domenica. Questa è una squadra che ha voglia, ha fame, vuole stare insieme. Si vede come esultano tutti al novantesimo, nel dopo partita... C'è coesione, tutti quanti possono continuare a sognare e sperare di rimanere in questa squadra. Allegri è sempre stato contestato nei momenti difficili, io ho avuto un rapporto con lui, è stato il mio allenatore. L'ho sempre difeso, ha una caratteristica fenomenale che non ha nessuno: lui non guarda ai problemi e non si dà alibi. L'anno scorso si è preso totalmente la responsabilità. Quest'anno, anche se non ci sono i giocatori, non è mai un problema. È una grande dote, se non c'è qualcuno gioca l'altro, bene, perché ha la fiducia. Questa Juventus ci crede, ha vinto diverse partite al novantesimo, soffrendo. Quando c'è da provare a vincere lo fa fino alla fine".