Allegri, conferenza Lecce-Juve: segui la diretta

TORINO - Dopo il netto 3-0 di martedì contro il Sassuolo (doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa), la Juve fa visita al Lecce al Via del Mare domenica alle 20.45 nel match che chiude la 21ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, a -2 dall'Inter capolista, possono approfittare dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa italiana a Riad per balzare momentaneamente da soli in vetta alla classifica. Madama, dunque, ha l'opportunità di presentarsi allo scontro diretto del prossimo 4 febbraio al Meazza davanti, dato che la squadra di Simone Inzaghi recupererà la sfida contro l'Atalanta giorno 28 febbraio. Un bel vantaggio, soprattutto dal punto di vista psicologico, che la Vecchia Signora non deve farsi sfuggire. La Juve, che fin qui in stagione ha perso solo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ha inanellato una striscia di 15 risultati utili consecutivi (12 vittorie e 3 pareggi) ed è reduce da quattro successi di fila. I salentini di Roberto D'Aversa, invece, dopo una partenza super (11 punti nelle prime cinque partite) hanno tirato un po' il freno a mano e hanno perso tre delle ultime quattro sfide. Alle 14 il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenterà in conferenza stampa la gara contro il Lecce: segui qui in diretta le sue parole.