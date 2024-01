Juve, 1° posto e profumo della storia: Vlahovic e gli esempi Cambiaso e Miretti

Non si sorpassa con l’asterisco dice il codice della strada (per lo scudetto), perché il primo posto della Juventus - si sa - è virtuale e calcolare l’effetto psicologico di questo primato è un giochino divertente, ma un po’ futile. L’Inter non sarà entusiasta di non poter sbagliare un colpo al suo ritorno in Serie A dalla trasferta araba, ma è anche vero che finora non ne ha sostanzialmente sbagliati.